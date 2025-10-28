¡Úµ¤¾Ý¡Û28Æü À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤ÏÌë¤â³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡¡29Æü Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç7ÅÙ ÄÅ»³¤Ç4ÅÙ ¹â¾¾¤Ç11ÅÙ Êü¼ÍÎäµÑ¤¬¶¯¤Þ¤êµ¤²¹¤¬Äã¤¤¤ÈÍ½ÁÛ
À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÁ´°è¤ÇÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¤â³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
29Æü¤âÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¡¢±«¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¼¾ÅÙ¤ÎÄã¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿ÂÎ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç7ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç4ÅÙ¡¢¹â¾¾¤Ç11ÅÙ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Êü¼ÍÎäµÑ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢28ÆüÄ«¤è¤ê¤â¤ä¤äµ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤È¹â¾¾¤Ç19ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç18ÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£28Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë°ìÆü¤Îµ¤²¹¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£