【App Store iPhoneゲームチャート】『カオスゼロナイトメア』が1位に初登場（10/20〜26）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年10月20日〜26日）では、「無料ゲームチャート」1位に『カオスゼロナイトメア』が初登場。「有料ゲームチャート」1位は『パチスロ かぐや様は告らせたい』が獲得し、1位に初登場した前週に続き首位をキープした。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆「カオス」で荒れ果てた宇宙を舞台にしたローグライトRPG
「無料ゲームチャート」1位の『カオスゼロナイトメア』は、「カオス」と呼ばれる環境と生態系に急激な変化をもたらす存在のせいで荒れ果てた宇宙を舞台に、デッキ構築要素のあるローグライトRPG作品。ダークファンタジー要素が強く、キャラクターたちのストレス値が溜まったあとの精神崩壊の演出が、このゲーム作品の真骨頂だ。
今週は『カオスゼロナイトメア』のほか、2位に『百花ランブル』、4位に『デュエットナイトアビス』が初登場。
4位の『デュエットナイトアビス』はiOS、PC、Androidのマルチプラットフォームで楽しめるアクションRPG作品。魔法と機械が共存する世界で、プレイヤーは立場の異なる2人の主人公を操作しながらそれぞれの視点からの物語を楽しむことができる。キャラクターや武器のガチャや、スタミナ回復など課金しないと入手できないなどの制約がない点も魅力的なポイントの1つ。課金要素は、キャラクターや武器デザインのカスタムなどに用意されている。
前週1位だった『ブロックブラスト（Block Blast）』は今週3位にランクイン。順位は落としたものの、引き続き高い人気を誇っている。
◆ホールと同様に遊べる実機モードやミニゲームも搭載
一方「有料ゲームチャート」1位をキープした『パチスロ かぐや様は告らせたい』は、SANKYOのスマートパチスロ機『Lパチスロ かぐや様は告らせたい』のスマートフォン向けゲームアプリ。作品を忠実に再現した多彩な演出が楽しめるだけでなく、純増約9.0枚/Gの高純増ATで出玉を増やしていくボーナス1G連タイプ、本機でしか見られない演出や、作品を彩る名曲、完全新曲も搭載されており、ホールと同様に楽しめるほか、ミニゲームなど本アプリならではの遊び方もできる。
続く2位、3位は前週に続き『Minecraft』、『スイカゲーム-Aladdin X』と、根強い人気タイトルがそろってランクイン。
『Minecraft』は攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
今週は『８番出口』（5位）、『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』（7位）、『スマスロ モンスターハンターライズ』（8位）、『e女神のカフェテラス』（9位）が順位を上げた。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
