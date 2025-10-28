万博オランダ館「ミッフィー像」うめきた登場が決定 クリスマス限定の装いで【詳細】
グランフロント大阪、グラングリーン大阪は28日、クリスマスイベントの内容を発表した。共同開催となる『miffy Christmas in UMEKITA』では、大阪・関西万博オランダパビリオンに展示されていたミッフィー像がクリスマスの装いとなって登場する。
【写真】うめきたにミッフィーたくさん登場 隠れミッフィーも
グランフロント大阪は「GRAND WISH CHRISTMAS 2025」と題し、グラングリーン大阪は南館開業後初の冬となり『GRAND GREEN HOLIDAY 2025』と銘打つ。さらに、「うめきたの冬を、ひとつに。」という想いを込め、冬季施策の共通メッセージ「UMEKITA WINTER」を掲げる。
2013年のグランフロント大阪のまちびらき以来、“冬の風物詩”となっているイルミネーション「Champagne Gold Illumination in UMEKITA」は、点灯範囲を大幅に拡大し、装飾LEDは過去最多の約48万球へとスケールアップする。
誕生70周年のミッフィーとコラボレーションする『miffy Christmas in UMEKITA』は、グランフロント大阪とグラングリーン大阪のミッフィー像を巡るデジタルスタンプラリー企画「miffy Christmas Rally」や、両施設に散りばめられたミッフィーのモチーフを探す「Where s miffy」のほか、万博のオランダ館で注目を集めた高さ1.8メートルのミッフィー像がクリスマス限定の装いで登場する。
■『miffy Christmas in UMEKITA』主な内容
実施期間：2025年11月6日（木）〜12月25日（木）
場所：グラングリーン大阪、 グランフロント大阪 各所
「miffy Christmas Stamp Rally」
グラングリーン大阪とグランフロント大阪の計5ヶ所に設置されたミッフィー像を巡り、各スポットに掲出された二次元バーコード を読み取るとデジタルスタンプが獲得できる。5ヶ所すべてのスタンプを集めると、オリジナル待ち受け画像や対象 店舗で使えるデジタルクーポンをプレゼント。
場所：グランフロント大阪：北館3F、北館6F、南館6F、グラングリーン大阪：北館2F、南館1F
参加：1人1回（※1端末1回）
「miffy Green Square」
10月に閉幕した大阪・関西万博のオランダパビリオンで展示されていた、高さ1.8メートルのミッフィー像が、クリスマス限定の特別な装いで登場。
場所：グランブルーン大阪 北館ノースパーク
「miffy Grand Arch」
ミッフィーのシルエットをかたどった巨大フォトスポット「miffy グラン アーチ」 が登場。 訪れる人々のクリスマスの思い出を彩る、心ときめくフォトスポットとなる。
場所：グラングリーン大阪南館 1F ZARA前
「Where’s miffy？」
丸い目とばってんの口のモチーフがグランフロント大阪とグラングリーン大阪の館内各所に登場。窓辺や鏡の中など、思わぬ場所にも現れる。
場所： グランフロント大阪、グラングリーン大阪 館内各所
「miffy Grand Wish Board」
絵本「miffy’s dream」に登場する印象的なシーンをモチーフにした特設のボード。来街者らがクリスマスの「WISH（希望・願い）」を書いた星型のカードを飾りつけることで、ボード全体が少しずつ完成していく。
場所：グランフロント大阪 北館 3F イベントスペース
【写真】うめきたにミッフィーたくさん登場 隠れミッフィーも
グランフロント大阪は「GRAND WISH CHRISTMAS 2025」と題し、グラングリーン大阪は南館開業後初の冬となり『GRAND GREEN HOLIDAY 2025』と銘打つ。さらに、「うめきたの冬を、ひとつに。」という想いを込め、冬季施策の共通メッセージ「UMEKITA WINTER」を掲げる。
誕生70周年のミッフィーとコラボレーションする『miffy Christmas in UMEKITA』は、グランフロント大阪とグラングリーン大阪のミッフィー像を巡るデジタルスタンプラリー企画「miffy Christmas Rally」や、両施設に散りばめられたミッフィーのモチーフを探す「Where s miffy」のほか、万博のオランダ館で注目を集めた高さ1.8メートルのミッフィー像がクリスマス限定の装いで登場する。
■『miffy Christmas in UMEKITA』主な内容
実施期間：2025年11月6日（木）〜12月25日（木）
場所：グラングリーン大阪、 グランフロント大阪 各所
「miffy Christmas Stamp Rally」
グラングリーン大阪とグランフロント大阪の計5ヶ所に設置されたミッフィー像を巡り、各スポットに掲出された二次元バーコード を読み取るとデジタルスタンプが獲得できる。5ヶ所すべてのスタンプを集めると、オリジナル待ち受け画像や対象 店舗で使えるデジタルクーポンをプレゼント。
場所：グランフロント大阪：北館3F、北館6F、南館6F、グラングリーン大阪：北館2F、南館1F
参加：1人1回（※1端末1回）
「miffy Green Square」
10月に閉幕した大阪・関西万博のオランダパビリオンで展示されていた、高さ1.8メートルのミッフィー像が、クリスマス限定の特別な装いで登場。
場所：グランブルーン大阪 北館ノースパーク
「miffy Grand Arch」
ミッフィーのシルエットをかたどった巨大フォトスポット「miffy グラン アーチ」 が登場。 訪れる人々のクリスマスの思い出を彩る、心ときめくフォトスポットとなる。
場所：グラングリーン大阪南館 1F ZARA前
「Where’s miffy？」
丸い目とばってんの口のモチーフがグランフロント大阪とグラングリーン大阪の館内各所に登場。窓辺や鏡の中など、思わぬ場所にも現れる。
場所： グランフロント大阪、グラングリーン大阪 館内各所
「miffy Grand Wish Board」
絵本「miffy’s dream」に登場する印象的なシーンをモチーフにした特設のボード。来街者らがクリスマスの「WISH（希望・願い）」を書いた星型のカードを飾りつけることで、ボード全体が少しずつ完成していく。
場所：グランフロント大阪 北館 3F イベントスペース