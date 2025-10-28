鈴木おさむ氏、妻・大島美幸＆10歳息子と映画を満喫 息子撮影の夫婦ショットも披露「素敵な家族時間ですね〜」「息子さんのカメラマン最高ですね」「なんてしあわせなんだろ」
元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。「息子と妻と映画」と書き出し、妻で森三中の大島美幸（45）、長男・笑福さん（えふ／10）と親子３人で映画館に行ったことを報告した。
【写真】「息子さんのカメラマン最高ですね」ランチのうどんを前に笑顔の鈴木おさむ氏＆大島美幸夫妻
鈴木氏は「品川の映画館。息子と妻は『チェーンソーマン』。息子は二回目。妻は初めて。僕は『秒速５センチメートル』を。映画館の中でポップコーンを買った後別れる」「映画終わって、息子と妻と合流」とそれぞれで映画を楽しんだことを明かした。
「品川の映画館の下にあるフードコートで。夢吟坊のうどん」と夫婦で昼食のうどんを前に笑顔の写真をアップし、「僕ら二人の撮影は息子です」とカメラマンが息子であることを紹介。さらに「だけど僕と妻はコレじゃ足りない。叙々苑もあったので。焼肉の弁当を２つ。うどんをスープに頂き。大満足。こう言う映画の楽しみ方もいい」と満足そうにつづった。
コメント欄には「素敵な家族時間ですね〜」「息子さんのカメラマン最高ですね」「なんてしあわせなんだろ」「ほんと仲良し夫婦家族ですね」「ほっこり」「だから大島さんいつもより笑顔なんだー！」などの声が寄せられている。
【写真】「息子さんのカメラマン最高ですね」ランチのうどんを前に笑顔の鈴木おさむ氏＆大島美幸夫妻
鈴木氏は「品川の映画館。息子と妻は『チェーンソーマン』。息子は二回目。妻は初めて。僕は『秒速５センチメートル』を。映画館の中でポップコーンを買った後別れる」「映画終わって、息子と妻と合流」とそれぞれで映画を楽しんだことを明かした。
コメント欄には「素敵な家族時間ですね〜」「息子さんのカメラマン最高ですね」「なんてしあわせなんだろ」「ほんと仲良し夫婦家族ですね」「ほっこり」「だから大島さんいつもより笑顔なんだー！」などの声が寄せられている。