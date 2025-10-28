2児の母・堂真理子アナ、ホットプレートで作った“おうちごはん”を披露「鉄板焼きワールドが広がっていきそう」「手料理おいしそう」 自宅に新たな調理アイテム届く
テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが、自身のインスタグラムを更新。新しく迎えたというホットプレートで調理した“おうちごはん”を公開し、反響を呼んでいる。
【動画】「おいしそう〜 盛り上がって良いですね」ホットプレートで作った“おうちごはん”披露の堂真理子アナ
投稿では「最近我が家にやってきた、鉄板。この週末は、色々な調理を楽しみました テーブルの上で作ってすぐ食べられて、盛り上がりました」と紹介。一緒にアップした動画には、目玉焼きやベーコン、野菜などがジュージューと焼かれ、皿に盛られた美味しそうな料理の数々が並ぶ。続けて「まだまだ作ってみたいレシピがたくさんあるので、楽しみが増えました」とつづり、鉄板料理を満喫する様子を伝えている。
コメント欄には「堂さんの手料理おいしそう」「これは楽しいだろうなぁ 鉄板焼きワールドが広がっていきそうですね」「盛り上がりますよね〜」「おいしそう〜 盛り上がって良いですね 仲のよさが伝わってきます」といった声が寄せられている。
堂アナは2008年4月、当時サブ司会を務めていた同局系音楽番組『ミュージックステーション』で知り合った一般男性と結婚。11年1月に長男（14）、14年1月に長女（11）を出産している。
