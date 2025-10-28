2児の母・堂真理子アナ、ホットプレートで作った“おうちごはん”を披露「鉄板焼きワールドが広がっていきそう」「手料理おいしそう」 自宅に新たな調理アイテム届く

2児の母・堂真理子アナ、ホットプレートで作った“おうちごはん”を披露「鉄板焼きワールドが広がっていきそう」「手料理おいしそう」 自宅に新たな調理アイテム届く