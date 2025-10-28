¡Ú Ë§º¬µþ»Ò ¡Û¡¡¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î»ØÎØ¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ú Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº× ¡Û
ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ö·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë§º¬¤µ¤ó¤Ï¡¢½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÀ¶·é´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁõ¤¤¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âµ¤Î¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢Èþ¤·¤¤A¥é¥¤¥ó¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Äã¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤ªÃÄ»Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Ê£¿ô¤ÎÎØ¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤ªÃÄ»Ò¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë§º¬¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤·¤¿Ê£¿ô¤Î²èÁü¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²º¤ä¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢»Ø¤Ç¥µ¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ç¤Ï¡¢É½¾ð¤ä»ÅÁð¤ËË§º¬¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¡¦¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¦¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¦¥ê¥ó¥°¤È¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¤È¥À¥¤¥ä¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÃåÍÑ¡£ËÜÊ¸¤Ë¡Ö@cartier¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
±¦ÌÜ¤ò»Ø¤Ç±£¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ëË§º¬¤µ¤ó¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾¯¤·¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¯µ±¤¯É½¾ð¤¬¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Ë§º¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº× ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â±Ç²èº×½ÐÀÊ¤Î´î¤Ó¤¬ÅÁ¤ï¤ë¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
