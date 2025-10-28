米ニューハンプシャー州のティム・アンドルーズさんはマス・ジェネラル・ブリガムで遺伝子を組み換えたブタの腎臓移植を受けた/Massachusetts General Hospital

（ＣＮＮ）米ニューハンプシャー州の男性が、遺伝子を組み換えたブタの腎臓を移植されてから記録となる２７１日間生存した後、その臓器を摘出され、再び透析治療に戻ることになった。

ティム・アンドルーズさん（６７）は今年１月、マサチューセッツ州の医療機関マス・ジェネラル・ブリガムで移植手術を受けたが、腎機能の低下を理由に今月２３日に医師団がブタの腎臓を摘出した。

アンドルーズさんは、拒絶反応などの合併症を防ぐために遺伝子を組み換えたブタの腎臓を移植された米国内で４人目の生存患者だった。

１９９０年代から糖尿病を患っていたアンドルーズさんは、約３年前に末期腎不全であることがわかった。透析によって命は救われたが、治療は過酷だった。週３回、１回６時間にわたり機械につながれ、休みの日もほとんど眠って過ごした。目を覚ますとまた透析の時間だったという。

アンドルーズさんは、動物の臓器をヒトに移植する「異種移植」は危険を伴うと分かっていた。だが、透析から解放され、腎臓疾患に苦しむ他の人たちの助けになるなら挑戦する価値があると考えた。

アンドルーズさんは、ＣＮＮのドキュメンタリー番組で、ブタの腎臓の移植によって活力がよみがえってきたと語った。「私は生きていた。長い間、生きていなかった」と述べ、移植を「奇跡」と呼んだ。

アンドルーズさんはブタの腎臓移植によって、ゆっくりと生活を立て直したという。料理をし、掃除機をかけ、愛犬との長い散歩もできるようになった。６月にはボストンのフェンウェイ・パークで大好きなレッドソックス戦の始球式を務めた。

マス・ジェネラル・ブリガムは声明で、アンドルーズさんを「無私の医療のパイオニアであり、世界中の腎不全患者にとってのインスピレーション」とたたえた。

アンドルーズさんは２５日、自身のフェイスブックに「未知のことと驚きに満ちた厳しい旅だった」と投稿。実験薬の中には予期せぬ副作用もあったとしつつ、９カ月間ブタの腎臓と共に生きられたことについて、「我々が発見し、学び、経験したことのすべてを誇りに思う」とつづった。

さらに、透析からの休みを与えてくれたブタへの感謝も表明し、「私のヒーロー」と記した。「彼女は数々の『困難』を乗り越える闘いを支える戦士となった。遺伝子編集されたブタのウィルマは、この医学的ブレークスルーの重要な一部であり、私が生きている限り、私の魂の重要な一部だ。ウィルマ、愛してる！」

アンドルーズさんは透析治療を再開するが、腎臓移植の待機リストには引き続き登録されている。臓器提供の財団によると、１億７０００万人以上が臓器提供に登録しているが、米国では約９万人が腎臓の移植を待っている。

マス・ジェネラル・ブリガムは年内にも、さらにブタから人への腎臓移植を実施する予定だ。