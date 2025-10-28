ºÒ³²¤ÇÂçµ¤Ãæ¤ËÍ³²Êª¼Á¤¬Ï³¤ì¤¿ÁÛÄê¤ÇÄ´ºº·±Îý ºÎ¼è¤·¤¿µ¤ÂÎ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëºî¶È¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§ °¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô
¡¡°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ç28Æü¡¢ºÒ³²¤ÇÂçµ¤Ãæ¤ËÏ³¤ì¤¿Í³²Êª¼Á¤òÄ´ºº¤¹¤ë·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·±Îý¤Ï¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤ÎÍ¾¿Ì¤Ç¡¢»ö¶È½ê¤«¤é¥È¥ë¥¨¥ó¤ä¥Ù¥ó¥¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿´øÈ¯À¤ÎÍ³²Êª¼Á¤¬Âçµ¤Ãæ¤ËÏ³¤ì¡¢»ÔÌ±¤«¤é°Û½¤ÎÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÁÛÄê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤¬·×Â¬µ¡´ï¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¡¢Í³²Êª¼Á¤ÎÆÃÄê¤ä¿ÍÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢ºÎ¼è¤·¤¿Âçµ¤¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ëºî¶È¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¶¶»Ô¤Ï¡¢·±Îý¤Ç¸«¤¨¤¿Ï¢ÍíÂÎÀ©¤Î½¤ÀµÅÀ¤Ê¤É¤òº£¸å¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£