¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¡¢£±¾¡£±ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Î»àÆ®¤ò·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ÇÀ©¤·¤Æ£²Ï¢¾¡¤ÇÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò£²¾¡£±ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£²ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É£´ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¡Ê£²È¯¡¢£²ÆóÎÝÂÇ¤Î£´Ä¹ÂÇ¡Ë£³ÂÇÅÀ¡¢£´¿½¹ð·É±ó¡¢£±»Íµå¤ÎÂçË½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ÏÆüËÜ¿ÍÅê¼ê£¸¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ£±²ó£³Ê¬¤Î£²¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¹¥µß±ç¤ò¸«¤»¤¿¡£»î¹ç»þ´Ö¤Ï£¶»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿±äÄ¹£±£¸²ó¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤³¤ÎÆüÃ£À®¤·¤¿µÏ¿¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡¡¡ú£¹½ÐÎÝ¡Ê£´°ÂÂÇ¡¢£´·É±ó¡¢£±»Íµå¡Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿·µÏ¿
¡¡¡ú£´Ä¹ÂÇ¡Ê£²ËÜÎÝÂÇ¡õ£²ÆóÎÝÂÇ¡Ë¡¡£×£Ó»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¡£¡Ê£±£¹£°£¶Ç¯£Æ¡¦¥¤¥º¥Ù¥ë°ÊÍè¡Ë
¡¡¡ú£±»î¹ç¤Ç£²£È£Ò¡õ£²ÆóÎÝÂÇ¡õ£²»Íµå°Ê¾å¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å½é
¡¡¡ú£´·É±ó¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å½é
¡¡¡ú£³ÅÙ¤ÎÊ£¿ô£È£Ò»î¹ç¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å½é¡£
¡¡¡úÄÌ»»£¸ËÜÎÝÂÇ¡¡Ã±°ì¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥·¡¼¥¬¡¼¡Ê£²£°£²£°Ç¯¡Ë¤ËÊÂ¤ÖµåÃÄºÇÂ¿¥¿¥¤¡£
¡¡¡ú¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»£±£±ËÜÎÝÂÇ¡¡µåÃÄÎòÂå£´°Ì¥¿¥¤¡Ê¥Þ¥ó¥·¡¼£±£µ¡¢¥·¡¼¥¬¡¼£±£³¡¢¥¿¡¼¥Ê¡¼£±£³¡Ë
¡¡¡úÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î£Ð£ÓÄÌ»»ºÇÂ¿£±£±ËÜÎÝÂÇ¡¡¾¾°æ½¨´î¡Ê£±£°ËÜ¡ËÈ´¤¯
¡¡¡ú£±»î¹ç¤ÇÊ£¿ô£È£Ò¡ÜÊ£¿ôÆóÎÝÂÇ¡ÜÊ£¿ô»Íµå¡¡»Ë¾å½é
¡¡¡ú¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÌµÁö¼Ô¤Ç·É±ó¡¡£±£±Ç¯Âè£µÀï£Á¡¦¥×¥Û¥ë¥¹°ÊÍè£²¿ÍÌÜ¡£Ê£¿ô¡Ê£³ÅÙ¡Ë¤Ï½é¡£