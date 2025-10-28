女優・泉ピン子と俳優の佐藤隆太が２８日、都内で行われたダブル主演を務める声舞（せいぶ）劇「終活を始めた途端、５５歳の息子が帰ってきました」の記者発表会に共演の星野真里、あめくみちこと出席した。

原作は保坂祐希さんの小説「『死ね、クソババア！』と言った息子が５５歳になって帰ってきました」。１８歳で家を出た後、５５歳になって戻って来た息子（佐藤）と後期高齢者の母（泉）との二人暮らしを描く。コンプライアンス上の理由からタイトルを変えての上演となったという。

泉は「声舞劇ってピンとこないわよねえ。朗読劇よねえ」と初っぱなからコンセプトを否定。また、「（佐藤、星野、あめくとは）全員と共演ははじめましてだと思ってたら、全員と共演したことがあったの」と明かし、「年取るっていいねえ、全部忘れっちまうんだもん」「ぼけることも心配してないの」と言いたい放題だった。今回の共演は覚えていられるかを問われると「（次は）死んでます」と答え、笑いを誘った。今回の原作小説は２度読んだそうだが、読み返した時には涙したという。「７７歳で１回目読んで、２回目７８歳で読んで。１年でこんなに涙もろくなるかなと」と語った。

「前の現場で、（泉に）すごくかわいがってもらってたんですけどね」と寂しそうな表情を見せた佐藤は「舞台はお客さんと一緒につくりあげる。朗読劇は通常の芝居よりみんなでその時間を作っていくという密度が濃い気がする。楽しみにしています」と意気込み十分。泉と共に、現在日本シリーズで戦っている阪神ファンの”虎党“。泉は「優勝するのは当たり前じゃない！」と強気。佐藤も「僕も今年は行ってほしい。その勢いそのままに、舞台も頑張りたい」と気合を入れた。

公演は来年４月２５日の東京・シアター１０１０を手始めに、全国を巡演する。