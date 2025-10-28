◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第３戦 阪神―ソフトバンク（２８日・甲子園）

１勝１敗で迎えた日本シリーズ第３戦を前に、ソフトバンク・小久保裕紀監督もドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズ第３戦に興味津々だった。

甲子園に到着したのは延長１５回に、大谷が申告敬遠をされた頃。移動中はタブレットで観戦し、甲子園でも短い時間だがテレビ観戦していたようで報道陣へは「どうなった？」が第一声。延長１８回にフリーマンがサヨナラソロで決着をつけたことを知ると「えっ、そうなんや。フリーマンが３回か４回サヨナラのチャンスあったもんね」とうなずいた。

２日前に１０５球完投した山本が１８回途中からブルペンで投球練習して救援登板に備えたことには「そこまでは見ていた。ブルージェイズはあしたの先発も作っていたもんね。すごいよね」と感心。メジャーに負けないように、と問われると「はい。それは当然の思いでやりますけれど」とこれからの戦いを前に、気を引き締めた。

