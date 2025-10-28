お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄（51）が、25日放送のカンテレ「かまいたちの机上の空論城」（土曜後5・00）に出演。遊園地の年間パスの使い方を指南した。

昨年10月にファイナンシャルプランナー1級の資格を取得した八木。スタジオに登場すると、開口一番「ブラジルの人、聞こえますか〜！そしてタンス預金、聞こえますか〜！と自身のギャグもアップデート。「まわりで景気がええ人を見たことないのよ、ぶっちゃけ。ほとんどの人、体感9割が貧乏になってる」と切り出した。

続けて「要は不動産とか株を持ってたり、資産を持ってる一部の人が金持ちになってるだけ。資産のない人がどうやって生きていくか、これを教えたいと思います」と流れるように話すと、「かまいたち」山内健司は「だいぶ講演してますね」とツッコんだ。

そして八木は「年パスは子供が○○まで使え！」と提言し、「我が家はひらパーの年パスを持ってます。ホンマに毎週行ってた」と、大阪・枚方の遊園地「ひらかたパーク」に通っていたことを回想。「どういうことが起きるかと言うと、子供達がまずお化け屋敷で怖がらなくなります」と明かすと、一同は爆笑。「全部出て来るとこを覚えてるから」と説明した。

さらに「シューティングゲームがある。撃っていって的に当てるやつ、3万点で景品がだいたい1日に2人ぐらいしか出えへんねんけど、我が家は全員3万点超えなんです」と解説。「絶対取れるところまで行ってるから」と胸を張った。

しかし「ホンマに毎週行ってたから、最後は“行くよ、遊園地”って言うても、子供達は“いやや〜遊園地に行きたくない〜家で勉強する〜”って言いました」と振り返ると、山内は「そんなことになるんですね」と大ウケ。八木は「徹底的にモトを取りますよ」と語っていた。