£Ä£å£Î£Á¡¦ÀÐ°æÂöÏ¯¥³¡¼¥Á¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¡¡ËÜ¿Í¤«¤é¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ò¼õÍý¡¡£¹£¸Ç¯£Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢º£µ¨¤Ï¼ç¤Ë£²·³¤Ç¼ã¼êÌî¼ê¤ò»ØÆ³
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ï£²£¸Æü¡¢ÀÐ°æÂöÏ¯Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤éº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼õÍý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£¹£¸Ç¯¤Î£Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¹Åç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¤È»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ£³µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢£²£°£²£±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¤ËÉüµ¢¡££±·³Ìî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥ÕÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢º£µ¨¤ÏÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë£²·³¤Ç¼ã¼êÁª¼ê¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤ËÆ³¤¤¤¿¤Û¤«¡¢ÁöÎÝ²þ³×¤Ë¤âÃå¼ê¡£Ç®·ì»ØÆ³¤Ç°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¡¢ºòµ¨¤Ï¿¹·É¤ä³á¸¶¡¢º£µ¨¤ÏÀÐ¾å¤ä²ÃÆ£¤é¼ã¼ê¤ò¼¡¡¹¤È£±·³¤Ø¤ÈÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£