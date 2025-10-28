Ê¿²¬¡Ö¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¡×¡¡WBA¡¦S¥é¥¤¥Èµé¤ËÄ©Àï
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê11·î14Æü¡¦ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¤ÇÀ¤³¦½éÄ©Àï¤¹¤ëWBAÆ±µé1°Ì¤ÎÊ¿²¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬28Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡Ö´û¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£²¦¼Ô¤Ç18¾¡¡Ê17KO¡Ë1ÇÔ¤Î¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡29ºÐ¤ÎÊ¿²¬¤Ï24ÀïÁ´¾¡¡Ê19KO¡Ë¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡£¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç·Ú²÷¤ËÆ°¤¤¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë½¢¤±¤Ð¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï1992Ç¯¤ÎÊ¿ÃçÌÀ¿®°ÊÍè33Ç¯¤Ö¤ê4¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡£¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ë¡£³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£