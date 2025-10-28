¤µ¤Þ¤¡¡Á¤ºÂçÃÝ¤ÎºÊ¡¦ÃæÂ¼¿ÎÈþ¡¢»°ÃË¤È¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¥Õ¥©¥ë¥à¤ÏÉ× µ¤ÂÕ¤µ¤Ï»ä¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤Þ¤¡¡Á¤ºÂçÃÝ°ì¼ù¡Ê57¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼¿ÎÈþ¡Ê46¡Ë¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»°ÃË¡Ê6¡Ë¤È¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Õ¥©¥ë¥à¤ÏÉ× µ¤ÂÕ¤µ¤Ï»ä¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×ÃæÂ¼¿ÎÈþ¤È»°ÃË¤È¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¿§¡¹¤¢¤ê»°ÃË¤È¤ª»Å»ö¤Ø¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°¦Â©¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¾Ð´é¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò2Ëç¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ý»²¤·¤¿iPad¤Ç¤º¤Ã¤È¤Ë¤ã¤ó¤³¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥à¤ÏÉ× µ¤ÂÕ¤µ¤Ï»ä¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÊì¤Î´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Î´é¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖåºÎï¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï2011Ç¯¤ËÂçÃÝ¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯3·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê13¡Ë¡¢15Ç¯9·î¤Ë¼¡ÃË¡Ê10¡Ë¡¢19Ç¯6·î¤Ë»°ÃË¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Õ¥©¥ë¥à¤ÏÉ× µ¤ÂÕ¤µ¤Ï»ä¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×ÃæÂ¼¿ÎÈþ¤È»°ÃË¤È¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¿§¡¹¤¢¤ê»°ÃË¤È¤ª»Å»ö¤Ø¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°¦Â©¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¾Ð´é¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò2Ëç¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ý»²¤·¤¿iPad¤Ç¤º¤Ã¤È¤Ë¤ã¤ó¤³¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ë¥à¤ÏÉ× µ¤ÂÕ¤µ¤Ï»ä¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÊì¤Î´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Î´é¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖåºÎï¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï2011Ç¯¤ËÂçÃÝ¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯3·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê13¡Ë¡¢15Ç¯9·î¤Ë¼¡ÃË¡Ê10¡Ë¡¢19Ç¯6·î¤Ë»°ÃË¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£