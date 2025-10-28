◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース 6X―5 ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦で延長18回、6―5でサヨナラ勝ちして2勝1敗とした。フレディ・フリーマン（36）が中堅へサヨナラ本塁打を放ち、WS史上2番目に長い6時間39分の死闘に決着をつけた。

今季限りでの現役引退を表明しているドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）は5―5の延長12回2死満塁のピンチで8番手として登板。通算223勝のレジェンド左腕は2番ルークスに対し、8球目のスライダーで二ゴロに打ち取り、左拳を力強く握って吠えた。WSでは17年11月1日のアストロズ第7戦以来、8年ぶりのリリーフ登板で勝利に貢献した。

勝利の感想を問われたカーショーは「ショウ（大谷）はこの試合で9回出塁してるんだ。ほんの12時間とか15時間の間に、(チーム全体で)とてつもない量のピッチングをこなした。ほんと、全体的に信じられないようなことだよ。チーム全員でつかんだ勝利だ。ウィル・スミスなんて18イニングもマスクをかぶったし、挙げればキリがない」とチーム一丸の勝利を喜んだ。

延長18回には19回に備えて山本由伸がブルペンで準備。カーショーは「ヤマ（山本）のことにも触れたい。彼は自分から“投げられる”って言って出てきたんだ」と明かし、「それが本当に凄い。だって、彼は2日前に完投して、そこから大陸横断して、朝4時に（ロサンゼルスに）着いて、ほぼ中1日で“行けます”って言うんだから。ワールドシリーズで勝つためには、時にそういう気持ちが必要なんだと思う」と称賛した。「チームの中にはそういう犠牲をいとわない選手がたくさんいる。ホント、最高だよ」と感激気味に話し、「俺たちはまだ仕事が終わってないことを分かってる。あと2試合あるし、みんな明日に向けて準備できてる」と第4戦へ視線を向けた。