¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï28Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¶¦¤ËÊÆ³¤·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡Ë¤òË¬Ìä¤·¡¢¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£´ÏÆâ¤Ç¿ôÀé¿Í¤ÎÊÆÊ¼¤é¤òÁ°¤Ë±éÀâ¤·¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÏÁ´À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂî±Û¤·¤¿´Ø·¸¤À¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Ï¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ò´É³í¤¹¤ëÊÆ³¤·³Âè7´ÏÂâ¤ÎµòÅÀ¡£ÆüÊÆ¼óÇ¾¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¯¸Ç¤ÊÆ±ÌÁ¤ÈÍÞ»ßÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÃÅ¾å¤Ë¹â»Ô»á¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ÆÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤À¤È¾Ò²ð¡£¡ÖÈó¾ï¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¡ÖËÉ±ÒÎÏ¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¶¯²½¤·¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£