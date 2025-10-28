¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þºä¸ý¤µ¤ó¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¼Õ°Õ¡¡¼ø¾Þ¼°¡ÖÌÌÇò¤¤¹Ö±é¤ò¡×
¡¡ÂçºåÂç¿áÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤¢¤ëÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¤Ï28Æü¡¢º£Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÂçºåÂçÆÃÊÌ±ÉÍÀ¶µ¼ø¤Îºä¸ý»ÖÊ¸¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤Ë»ÔÄ¹ÆÃÊÌ¾Þ¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£Â£Äè¼°¤Çºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÂçºåÂç¤ä¿áÅÄ»Ô¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÈÖÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÏ¸µ´Ä¶¤Ë´¶¼Õ¡£º£¸å¤ÏÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¹Ö±é¤Ê¤É¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¼°½ªÎ»¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢12·î¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌÌÇò¤¤¼õ¾ÞµÇ°¹Ö±é¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëº£¤«¤é1¥«·î´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£