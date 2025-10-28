¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¡¢±½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡ÙÇÐÍ¥¤È¤Î¡ÖÈþ¤·¤¤¡×´Ø·¸¤ò¸ì¤ë
¡¡¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤¬¡¢¥í¥Þ¥³¥á±Ç²è¡ØÎø¤¹¤ë¥×¥ê¥Æ¥ó¥À¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬±½¤µ¤ì¤¿¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÁ¤·¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤µ¤¹¤¬¤Ë¥À¥µ¤¤!?¡¡¡ØÎø¤¹¤ë¥×¥ê¥Æ¥ó¥À¡¼¡Ù¡È¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¤´¤Ã¤³¡É¤¹¤ëËÜÊÔ±ÇÁü
¡¡¥·¥É¥Ë¡¼¤Ï¡ØÎø¤¹¤ë¥×¥ê¥Æ¥ó¥À¡¼¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î»£±ÆÃæ¡¢Æ±ºî¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥°¥ì¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î±½¤¬Éâ¾å¡£Åö»þ¥·¥É¥Ë¡¼¤Ï¼Â¶È²È¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥À¥ô¥£¡¼¥Î¤Èº§Ìó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ì¥ó¤â¥â¥Ç¥ë¤Î¥¸¥¸¡¦¥Ñ¥ê¥¹¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç»£±ÆÃæ¡¢»Å»ö°Ê³°¤Î»þ´Ö¤â¿Æ¤·¤²¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÉâµ¤µ¿ÏÇ¡É¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙVariety¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¥·¥É¥Ë¡¼¤Ï¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾¡¼ê¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¿¥Ö¥í¥¤¥É¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢°ì¿ÍÊâ¤¤·¤¿¡£ÎÙ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¡Ø5¥»¥ó¥Á¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È±½¤Î¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤µ¤ò¶¯Ä´¡£
¡¡¡Ö¥°¥ì¥ó¤È»ä¤Ï¡¢¿´¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤òµ¤¤Ë¤«¤±¡¢°¦¤È·É°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤ï¤º¤«2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó37²¯±ß¡Ë¤ÎÀ½ºîÈñ¤Çºî¤é¤ì¤¿¡ØÎø¤¹¤ë¥×¥ê¥Æ¥ó¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢2¿Í¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ2²¯2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó325.2²¯±ß¡Ë¤â¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ò²Ô¤®¤À¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÆÃÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â³ÊÔ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¹¡£Áê±þ¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈµÓËÜ¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¥°¥ì¥ó¤â»ä¤â¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
