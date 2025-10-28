『ストレンジャー・シングス 5』マイク、ダスティン、ルーカス、ウィル役の4人組＆ダファー兄弟の来日決定
Netflixのドラマシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のマイク役フィン・ヴォルフハルト、ウィル役ノア・シュナップ、ダスティン役ゲイテン・マタラッツォ、ルーカス役ケイレブ・マクラフリン、そして本シリーズの企画・脚本・監督を務めるダファー・ブラザーズの来日が決定。併せて11月22日に、彼らが参加するファンイベントのほか、最終シーズンのエピソード1をいち早く鑑賞できる試写会イベントも行われることが決定した。
【写真】「Netflix『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』ファンフェスタ〜One Last Adventure〜」イベントイメージ画像
本作は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した“裏側の世界”という異世界の脅威に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー＆青春物語。配信以降、瞬く間に世界中で大ヒットし、さまざまなエンターテイメントやムーブメントに影響を与えるなど、多くの社会現象を起こしてきた。
そんな人気シリーズの最終章『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』のVOL1（第1〜4話）が11月27日、VOL2（第5〜7話）が12月26日、フィナーレ（第8話）が2026年1月1日からNetflixで世界独占配信。先日には「最後の冒険へご招待」という各国の都市名が映し出されるだけの謎の動画が突如NetflixのXやInstagramなど各オフィシャルアカウントから投稿され、その中に“東京”も含まれていたことで、ファンの間では話題を呼んでいた。
そしてこの度、マイク役フィン・ヴォルフハルト、ウィル役ノア・シュナップ、ダスティン役ゲイテン・マタラッツォ、ルーカス役ケイレブ・マクラフリン、そして本シリーズの企画・脚本・監督を務めるダファー・ブラザーズの来日が決定。彼らはロンドン、ベルリン、パリ、イスタンブール、ブラジルを訪れた後、アジアで唯一の訪問地として日本にやってくる。
併せて11月22日に、キャスト＆監督が参加するファンイベント「Netflix『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』ファンフェスタ〜One Last Adventure〜」を有明に位置するライブドア アーバンスポーツパークにて開催すること、最終シーズンのエピソード1をいち早く鑑賞できる試写会イベント（キャストの登壇はなし）も行われることが決定した。ファンイベントでは有明になんと“裏側の世界”が出現し、来日ゲストのトークのほか、フォトスポットやグルメ、グッズなど、「ストレンジャー・シングス 5」の世界観を体感できるものとなっている。
小さな街ホーキンスに暮らすマイク、ウィル、ダスティン、ルーカスは、映画やゲームが大好きなちょっと冴えない仲良し4人組。いつものように遊んだとある日の帰り道、ウィルが突如姿を消し、3人は捜索を開始。すると別次元の恐ろしい＜裏側の世界＞の扉が開き、街では超常現象が頻発、邪悪な怪物たちが襲来する。
これまでの4シーズンを通して、家族や仲間と一致団結して脅威に立ち向かう姿が描かれ、数え切れない試練を超える物語は世界中のファンの心を掴んだ。そしてついに迎える最終章では、仲間たちがシリーズ最大の脅威・ヴェクナを倒すために再び団結する――。
世界中が注目するフィナーレを目前に来日する、今年5月に日本で開催されたクランチロール・アニメアワードにも出席したフィンとゲイテン、そして2019年のシーズン3のプロモーションから約6年ぶりの来日となるノアとケイレブの“ストシンボーイズ”たち。シリーズを通して実際に成長していく彼らの姿を、まるで息子や兄弟たちのように応援してきたファンにとっては、とても感慨深い来日となるはずだ。
フィンはプライベートでも何度か遊びに来るほどの日本好きで、『AKIRA』や『カウボーイビバップ』といった日本アニメーションの大ファン。ゲイテンもまた『進撃の巨人』や『ワンパンマン』などのアニメが好きと日本カルチャーに強い親しみを示している。また、以前の来日時にノアは日本語であいさつをして会場を沸かせ、ケイレブも日本文化への関心を吐露。シーズン1から約10年という年月を共に過ごし成長した彼らが、それぞれ愛着を抱く日本へ来て、シリーズの幕を閉じる“最後の冒険”を盛り上げる。
さらに、本作のクリエイターであるマット・ダファー＆ロス・ダファーのダファー・ブラザーズが、作品を引っ提げて来日するのは今回が初。幼少期からアニメやゲームのオタクだったと語る2人は、シリーズの核でもある＜裏側の世界＞を描くにあたって、『AKIRA』や『サイレントヒル』といった日本の作品からインスピレーションを受けていることを明かしている。果たして壮大なシリーズの集大成を迎えた彼らは、創造への刺激を与えてきた特別な場所でもある日本の地で何を語るのか―。
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』は、VOL 1（第1〜4話）が11月27日（木）10時、VOL 2（第5〜7話）が12月26日（金）10時、フィナーレ（第8話）が2026年1月1日（木）10時より世界独占配信。
