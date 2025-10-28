青森県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 「弘前市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国の10〜60代の男女250人を対象に「老後に住みたい市」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、青森県の市で「老後に住みたいと思う」市ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
JR弘前駅周辺と土手町周辺は、商業施設や飲食店、医療機関などが集積する生活利便性の高いエリアとしてにぎわうほか、自然景観を身近に楽しめる住環境が幅広い世代からの支持を集めています。1年を通して「弘前ねぷたまつり」など伝統的な祭りやイベントが盛大に開催されています。
回答者からは、「歴史ある文化と静かで穏やかな市民性があり、自然の美しさの中で落ち着いて暮らせるから」（30代女性／北海道）、「旅行で行った事があり綺麗な街で田舎すぎず過ごしやすそうだから」（50代女性／北海道）、「歴史や文化が感じられる落ち着いた街で、生活環境も整っています。医療施設やスーパーが充実しており、日常生活に困りません。桜やりんご畑など自然も豊かで、静かに穏やかな老後を過ごせそうな雰囲気があります」（30代女性／秋田県）、「商業施設が多くて生活に困らない」（40代女性／福島県）などの声がありました。
市街地から少し足を伸ばせば、日本百名山の1つに数えられ、ハイキングや登山に人気の八甲田山などの壮大な自然を堪能できるほか、夏には毎年国内外から100万人以上の人が訪れる「青森ねぶた祭」が開催されます。
回答者からは、「1度行ったことがあり、街並みがいいなと思ったから」（20代女性／神奈川県）、「生まれたところに帰りたい」（20代女性／青森県）、「観光要素もあり程よい都会感も感じられるから」（50代男性／東京都）、「自然豊かだけど、人口も多いので暮らすのに不便しなさそう」（40代女性／群馬県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
