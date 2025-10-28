東雲うみ、美尻＆圧巻バストのグラビア 『週刊SPA！』表紙飾る
東雲うみが、28日発売の『週刊SPA！』11月4・11日号の「表紙の人」「このあと、どうする？」に登場する。
【写真】圧巻のバスト＆美尻を披露した東雲うみ
ブルーの新車で現れた彼女と緊張感のあるPAデート。美しい横顔と荒々しい運転にクラクラ…。グラビアアイドル、コスプレイヤー、YouTuberとして活躍する東雲うみが、本誌表紙に登場する。また妄想グラビア撮「このあと、どうする？」でも美貌を披露している。企画のシナリオを手掛けたのは、ライターとして活動している速水健朗氏で、ブルーのスポーツカーを乗り回す東雲と、スピード感満載な刺激的な展開が紡がれていく。
グラビアン魂には、山田あい、美女地図には、はのんまゆ（INUWASI）が登場する。
■シナリオ冒頭文
クルマを買ったという彼女から、突然電話がかかってきた。「ねえ、運転の練習、付き合ってよ」。家の前に迎えに来た彼女のクルマは、どう見てもスポーツカーだった。こちらが戸惑って何か言おうとするのを先回りして彼女が言った。「ハチロクっていうんだ」。
