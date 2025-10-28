◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

延長の末、両チームブルペンが空に。ドジャースは2日前の先発で完投した山本由伸投手がブルペンで投球練習を始めました。

ドジャースとブルージェイズの戦いは7回に同点を迎えてからスコアボードに「0」が並ぶ熱戦となりました。

延長18回を迎え、両チーム合わせて19人の投手が投入されたためブルペンが空っぽに。そこへベンチで試合を見守っていた山本投手が裏へ下がり、ブルペンで投球練習を始めました。

山本投手は2日前の第2戦で投げたばかり、さらに2試合連続の完投で9回105球を投げ、被安打4、四死球1、8奪三振、1失点の力投を見せていました。

なおブルージェイズは明日第4戦先発予定のシェーン・ビーバー投手がブルペンに入っています。

SNSでは「山本由伸ブルペン入ってるの意味わからない」「山本由伸なの!?大変なゲームになっちゃった…」「山本由伸まじで投げるじゃんこれ」と困惑のコメントが寄せられました。