À¾Àî¤¤è¤·¡¢ÁêÊý²£»³¤ä¤¹¤·¤µ¤ó¤Ïº£¤Ê¤é¡ÖÆþ¤ê¸ý¤«¤éÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×NGK38¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¾Àî¤¤è¤·¡Ê79¡Ë¤¬28Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡ÊNGK¡Ë¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡¡¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë·î´Ö¡×³µÍ×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
NGK¤Ï1987Ç¯11·î1Æü¤Ë³«¶È¡£38¼þÇ¯¤ò½Ë¤¤¡¢¹ë²Ú½µÂØ¤ï¤ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä38¼þÇ¯¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤¤è¤·¤Ï½ÐÈÖÁ°¤Ë¡¢NON STYLE¤ÈµÈËÜ¿·´î·à¤Î¼ò°æÍõ¡¢ÅçÅÄ¼îÂå¤È¤È¤â¤ËNGK¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¤¿¤Á¤Þ¤Á¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ä´ÑµÒ¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤¿¡£
²£»³¤ä¤¹¤·¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤¹¤¤èÌ¡ºÍ¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¤¤è¤·¤À¤¬¡¢Á°¿È¤Î¤Ê¤ó¤Ð²Ö·î»þÂå¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö´ÇÈÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£
NGK¤¬´°À®¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÎÓÀµÇ·²ð²ñÄ¹¤«¤é¡Ö¤ä¤¹¤·¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÉô²°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤À¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤ëÁ°¤ÎÉñÂæ¤Ç¡Ø¤ªÁ°¤é¡¢¸«¤È¤±¤è¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î·à¾ì¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤ä¤«¤é¡¢·à¾ì¤ËÉé¤±¤ó¤è¤¦¤Ê·Ý¤ò¤»¤¨¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
½é¤á¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö¤¨¤¨·à¾ì¤ä¤Ê¡¢¤ª¤¤¡£ÁêÅö¶â¤«¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ç¤§¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ä¤¹¤·¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¡Ø·¯¤¬ºî¤Ã¤¿¤ï¤±¤ä¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤éÇú¾Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤¹¤·¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¤Ã¤Æ¥¹¥´¥¤¡×¤È¤Ê¤Ä¤«¤·¤ó¤À¡£
MC¤òÌ³¤á¤¿NON STYLE°æ¾åÍµ²ð¤«¤é¡Öº£¤â¤·¡¢¤ä¤¹¤·»Õ¾¢¤¬À¸¤¤Æ¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÂ¿Ê¬¡¢Æþ¤ê¸ý¤«¤éÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡£ÀÐÅÄÌÀ¤â¡Ö°ãÈ¿¤Î²ô¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£