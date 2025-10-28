【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円



先週のまとめ

メキシコペソ円は、高水準の金利と日本の金融緩和継続による円安基調を背景に、堅調な推移が続いている可能性が高い。一時的な調整はあったものの、主要なサポートを割り込まず、高値圏での値固めや緩やかな上昇トレンドを維持



テクニカル分析:

上値抵抗線（レジスタンス）を繰り返し試す動きが見られたと推測



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8.35(直近高値圏） 8.40（重要な節目）

- **サポート**: 8.20（心理的節目）8.10（重要なポイント）



RSI (14) 過熱感に注意 高値圏で推移している場合、70%付近にある可能性があり、一時的な調整（下落）リスクに注意

MACD 買いサインの確認 MACDラインがシグナルラインの上側を維持、またはゴールデンクロスが継続している状況が望ましい





今週のポイント

メインシナリオ（上昇継続：ペソ高・円安）

高水準の金利維持と、構造的な円安によって、ペソ円が再び高値を目指す展開

対米協議延長見込みも支え



代替シナリオ（下落・レンジ入り：ペソ安・円高）

メキシコ中銀の利下げ観測や世界的なリスク回避によって、ペソが売られる展開



今週の主な結果と予定



メキシコ

10/27 21:00 貿易収支 （9月） 結果 -23.995億ドル 前回 -19.439億ドル

10/28 21:00 雇用統計 （9月） 前回 2.93% （失業率）

10/30 21:00 実質ＧＤＰ（速報値） （2025年 第3四半期） 前回 0.6% （前期比）

10/30 21:00 実質ＧＤＰ（速報値） （2025年 第3四半期） 前回 0.0% （前年比）





