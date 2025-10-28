【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（11月）16:00
予想　-21.8　前回　-22.3

【インド】
鉱工業生産指数（9月）19:30
予想　2.1%　前回　4.0%（前年比)

【メキシコ】
雇用統計（9月）21:00
予想　N/A　前回　2.93%（失業率)

【米国】
住宅価格指数（8月）22:00
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）22:00
予想　N/A　前回　1.82%（前年比)

リッチモンド連銀製造業指数（10月）23:00
予想　N/A　前回　-17.0

コンファレンスボード消費者信頼感指数（10月）23:00
予想　94.0　前回　94.2

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。