【ユーロ圏】

ドイツGfK消費者信頼感調査（11月）16:00

予想 -21.8 前回 -22.3



【インド】

鉱工業生産指数（9月）19:30

予想 2.1% 前回 4.0%（前年比)



【メキシコ】

雇用統計（9月）21:00

予想 N/A 前回 2.93%（失業率)



【米国】

住宅価格指数（8月）22:00

予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）22:00

予想 N/A 前回 1.82%（前年比)



リッチモンド連銀製造業指数（10月）23:00

予想 N/A 前回 -17.0



コンファレンスボード消費者信頼感指数（10月）23:00

予想 94.0 前回 94.2



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。

