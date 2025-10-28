これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（11月）16:00
予想 -21.8 前回 -22.3
【インド】
鉱工業生産指数（9月）19:30
予想 2.1% 前回 4.0%（前年比)
【メキシコ】
雇用統計（9月）21:00
予想 N/A 前回 2.93%（失業率)
【米国】
住宅価格指数（8月）22:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）22:00
予想 N/A 前回 1.82%（前年比)
リッチモンド連銀製造業指数（10月）23:00
予想 N/A 前回 -17.0
コンファレンスボード消費者信頼感指数（10月）23:00
予想 94.0 前回 94.2
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
