18:00 ECBユーロ圏銀行貸出調査

18:30 パネッタ伊中銀総裁、イベント講演



29日

2:00 米7年債入札（440億ドル）



米FOMC開催（1日目、29日まで）

APEC CEOサミット（韓国、31日まで）エヌビディアCEOやAWS、グーグル、マイクロソフト幹部出席

GPU Technology Conference「NVIDIA GTC 2025」ファンCEO講演（ワシントン）



米主要企業決算

ビザ、ユナイテッドヘルス



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。

