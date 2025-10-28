テクニカルポイント ポンドドル、保ち合いの様相、２００日線がサポート テクニカルポイント ポンドドル、保ち合いの様相、２００日線がサポート

テクニカルポイント ポンドドル、保ち合いの様相、２００日線がサポート



1.3560 一目均衡表・雲（上限）

1.3507 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3504 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3477 100日移動平均

1.3434 一目均衡表・雲（下限）

1.3393 一目均衡表・基準線

1.3391 21日移動平均

1.3380 一目均衡表・転換線

1.3373 10日移動平均

1.3364 現値

1.3277 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3240 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3237 200日移動平均



ポンドドルは、直近２週間で１．３２台半ばから１．３４台半ばにかけての保ち合い相場を形成している。ＲＳＩ（１４日）は４６．１と、やや売りバイアスが優勢だがやや上向きの動向となっており、強い方向性は示していない。２００日線が１．３２３７レベルでサポート水準となっている。上値は一目均衡表の雲下限が１．３４３４レベルでレジスタンス水準になっている。

