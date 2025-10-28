ビキニフィットネスの女王、安井友梨（41）が、27日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。ダイエット停滞期の乗り越え方について語った。

この日はゲストにお笑いタレントのなかやまきんに君と共にゲストとして登場。理想のボディについて語りあった。

MCのMEGUMIが自身のダイエットを振り返って「食べてないのに太ったりする日があって苦しい…頭真っ白になる。いろいろ食べたのに今日は痩せてんのかいみたいな日も。もうワケわかんない」と嘆く場面が。続けて「お2人にもまだそういう日が？」と話題を振られた。

「あります」と即答して「大会までに何キロ痩せなきゃとか…ゴールがあるので、そこまでにどうやって身体を仕上げるか」について言及。「毎日、自分のことを褒めちぎる事が大事」と伝えた。

「こんなに頑張ったのに体重増えちゃってても鏡見て“めっちゃ良いじゃん！”“めちゃめちゃウエスト細くなってんじゃん！”とか。自分で自分のこと褒めまくって。「毎日、できるできるって自分を鼓舞」するのだと説明。「そしたら必ず痩せる」と熱を込めた。