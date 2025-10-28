テセック、今期経常を2.2倍上方修正

テセック <6337> [東証Ｓ] が10月28日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比79.9％増の3億0400万円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の1億4000万円→3億1000万円(前期は6億7400万円)に2.2倍上方修正し、減益率が79.2％減→54.0％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比98.8％減の600万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比5.7倍の2億8500万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の10.7％→12.9％に上昇した。



株探ニュース

