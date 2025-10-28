Æü·ÐÊ¿¶Ñ28ÆüÂç°ú¤±¡á3Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¡¢293±ß°Â¤Î5Ëü219±ß
¡¡28Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ293.14±ß¡Ê-0.58¡ó¡Ë°Â¤Î5Ëü219.18±ß¤È3Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¤·¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï88¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï1507¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï16¤È¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¤Î³ä¹ç¤¬90¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´ÌÌ°Â¾¦¾õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï54.14±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ <6594>¤¬26.94±ß¡¢ÆüÅìÅÅ <6988>¤¬25.93±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬23.06±ß¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬20.2±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ó£Â£Ç <9984>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò165.66±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤ÇÅì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬83.84±ß¡¢Ãæ³°Ìô <4519>¤¬10.71±ß¡¢¸Å²ÏÅÅ <5801>¤¬2.10±ß¡¢¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨ <2432>¤¬1.76±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ32¶È¼ï¤¬²¼Íî¤·¡¢¾å¾º¤Ï¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È¤Î1¶È¼ï¤Î¤ß¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê1°Ì¤Ï¶âÂ°À½ÉÊ¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢Á¡°ÝÀ½ÉÊ¡¢·úÀß¶È¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¡¢¥Ñ¥ë¥×¡¦»æ¡¢¹Û¶È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï54.14±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ <6594>¤¬26.94±ß¡¢ÆüÅìÅÅ <6988>¤¬25.93±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬23.06±ß¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬20.2±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ó£Â£Ç <9984>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò165.66±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤ÇÅì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬83.84±ß¡¢Ãæ³°Ìô <4519>¤¬10.71±ß¡¢¸Å²ÏÅÅ <5801>¤¬2.10±ß¡¢¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨ <2432>¤¬1.76±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ32¶È¼ï¤¬²¼Íî¤·¡¢¾å¾º¤Ï¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È¤Î1¶È¼ï¤Î¤ß¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê1°Ì¤Ï¶âÂ°À½ÉÊ¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢Á¡°ÝÀ½ÉÊ¡¢·úÀß¶È¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¡¢¥Ñ¥ë¥×¡¦»æ¡¢¹Û¶È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹