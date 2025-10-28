　28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　163541　　 -33.2　　　 43330
２. <1540> 純金信託　　　　 28073　　　93.6　　　 18250
３. <1321> 野村日経平均　　 15447　　　-5.7　　　 52100
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 15106　　 -54.0　　　　6006
５. <1360> 日経ベア２　　　 11492　　 -28.5　　　 147.4
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9793　　 -40.2　　　 51330
７. <1579> 日経ブル２　　　　8862　　 -52.8　　　 465.8
８. <2036> 金先物Ｗブル　　　6640　　　71.6　　　140900
９. <314A> ｉＳゴールド　　　5278　　 134.6　　　 284.8
10. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　4586　　　94.2　　　 55110
11. <1306> 野村東証指数　　　4347　　 -27.1　　　3449.0
12. <1542> 純銀信託　　　　　4022　　 133.6　　　 20275
13. <1328> 野村金連動　　　　2648　　　27.1　　　 14310
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　2357　　 -43.0　　　 667.6
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　2081　　 -38.2　　　 51880
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2080　　 -43.6　　　　 241
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2000　　 -34.0　　　 66520
18. <2644> ＧＸ半導日株　　　1823　　 -27.9　　　　2414
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1819　　 -34.8　　　　2368
20. <1545> 野村ナスＨ無　　　1774　　 -57.9　　　 39600
21. <1330> 上場日経平均　　　1414　　 -39.1　　　 52190
22. <1541> 純プラ信託　　　　1383　　　-9.1　　　　7051
23. <1489> 日経高配５０　　　1345　　 -15.1　　　　2592
24. <2244> ＧＸＵテック　　　1178　　 -13.8　　　　3136
25. <1329> ｉＳ日経　　　　　1095　　 -68.5　　　　5216
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　1083　　 -29.1　　　 752.3
27. <1358> 上場日経２倍　　　1058　　 -34.9　　　 81600
28. <1398> ＳＭＤリート　　　 984　　　-3.0　　　2021.0
29. <1615> 野村東証銀行　　　 935　　 -42.8　　　 461.7
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 929　　　 8.7　　　2136.0
31. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 906　　 -17.0　　　 339.8
32. <1476> ｉＳＪリート　　　 882　　 169.7　　　　2055
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 861　　 -31.7　　　 62670
34. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 840　　　18.0　　　 11375
35. <200A> 野村日半導　　　　 791　　 -36.7　　　　2219
36. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 759　　　-2.4　　　　1139
37. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 745　　 -21.5　　　 630.2
38. <1346> ＭＸ２２５　　　　 741　　 -50.1　　　 52170
39. <2559> ＭＸ全世界株　　　 685　　　21.5　　　 25300
40. <1571> 日経インバ　　　　 574　　 -57.9　　　　 421
41. <1473> Ｏｎｅトピ　　　　 556　　2680.0　　　3367.0
42. <425A> ＧＸ純金　　　　　 533　　 -17.2　　　 321.5
43. <2243> ＧＸ半導体　　　　 531　　 -43.6　　　　2591
44. <1356> ＴＰＸベア２　　　 527　　 -14.0　　　 186.6
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 494　　 -39.2　　　 30050
46. <1580> 日経ベア　　　　　 478　　　40.6　　　1118.5
47. <1308> 上場東証指数　　　 443　　 -38.7　　　　3403
48. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 426　　 -33.7　　　　1171
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 408　　 -41.4　　　　 151
50. <1678> 野村インド株　　　 407　　　-7.3　　　 352.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース