ETF売買代金ランキング＝28日大引け
28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 163541 -33.2 43330
２. <1540> 純金信託 28073 93.6 18250
３. <1321> 野村日経平均 15447 -5.7 52100
４. <1357> 日経Ｄインバ 15106 -54.0 6006
５. <1360> 日経ベア２ 11492 -28.5 147.4
６. <1458> 楽天Ｗブル 9793 -40.2 51330
７. <1579> 日経ブル２ 8862 -52.8 465.8
８. <2036> 金先物Ｗブル 6640 71.6 140900
９. <314A> ｉＳゴールド 5278 134.6 284.8
10. <1326> ＳＰＤＲ 4586 94.2 55110
11. <1306> 野村東証指数 4347 -27.1 3449.0
12. <1542> 純銀信託 4022 133.6 20275
13. <1328> 野村金連動 2648 27.1 14310
14. <1568> ＴＰＸブル 2357 -43.0 667.6
15. <1320> ｉＦ日経年１ 2081 -38.2 51880
16. <1459> 楽天Ｗベア 2080 -43.6 241
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2000 -34.0 66520
18. <2644> ＧＸ半導日株 1823 -27.9 2414
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1819 -34.8 2368
20. <1545> 野村ナスＨ無 1774 -57.9 39600
21. <1330> 上場日経平均 1414 -39.1 52190
22. <1541> 純プラ信託 1383 -9.1 7051
23. <1489> 日経高配５０ 1345 -15.1 2592
24. <2244> ＧＸＵテック 1178 -13.8 3136
25. <1329> ｉＳ日経 1095 -68.5 5216
26. <1655> ｉＳ米国株 1083 -29.1 752.3
27. <1358> 上場日経２倍 1058 -34.9 81600
28. <1398> ＳＭＤリート 984 -3.0 2021.0
29. <1615> 野村東証銀行 935 -42.8 461.7
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 929 8.7 2136.0
31. <1475> ｉＳＴＰＸ 906 -17.0 339.8
32. <1476> ｉＳＪリート 882 169.7 2055
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 861 -31.7 62670
34. <1547> 上場ＳＰ５百 840 18.0 11375
35. <200A> 野村日半導 791 -36.7 2219
36. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 759 -2.4 1139
37. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 745 -21.5 630.2
38. <1346> ＭＸ２２５ 741 -50.1 52170
39. <2559> ＭＸ全世界株 685 21.5 25300
40. <1571> 日経インバ 574 -57.9 421
41. <1473> Ｏｎｅトピ 556 2680.0 3367.0
42. <425A> ＧＸ純金 533 -17.2 321.5
43. <2243> ＧＸ半導体 531 -43.6 2591
44. <1356> ＴＰＸベア２ 527 -14.0 186.6
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 494 -39.2 30050
46. <1580> 日経ベア 478 40.6 1118.5
47. <1308> 上場東証指数 443 -38.7 3403
48. <2865> ＧＸＮカバコ 426 -33.7 1171
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 408 -41.4 151
50. <1678> 野村インド株 407 -7.3 352.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
株探ニュース