大阪府泉佐野市の「りんくうプレミアム・アウトレット」は、2025年11月に開業25周年を迎え、1ヶ月の期間でおトクなセールやイベントを開催します。11月1日（土）の「大阪芸術花火2025」を皮切りに、「25周年限定グルメフェア」や「FANTASTICS」のラジオ公開収録、国民的RPG「ドラゴンクエスト」コラボなどスペシャルな企画が目白押し。そして11月7日(金)〜16日(日)には、最大80％OFFになる「25th Anniversary Sale」が開催されます。ショッピングとエンタメが融合した唯一無二の1ヶ月間を、ご家族の皆さんで、お楽しみください。

「りんくうプレミアム・アウトレット」とは？ どこにある？

海に沈む夕日の美しさは「日本の夕陽百選」に選ばれるほど

「りんくうプレミアム・アウトレット」は約250店舗の国内外ブランドのショッピングが楽しめる、リゾート感あふれるアウトレットモールで、アメリカの港町チャールストンがイメージされています。

2000年11月に開業。2020年にはシーサイドエリアを増設し、海に沈む夕日を堪能できる芝生広場やグランピング施設も備えています。屋外映画上映やヨガレッスン、ビアガーデンなどシーサイドならではのイベントが開催されるなど、ショッピングだけではなくさまざまな楽しみ方ができるシーサイドアウトレットです。

リゾート感あふれる「りんくうプレミアム・アウトレット」

「りんくうプレミアム・アウトレット」の最寄り駅は、JR関西空港線と南海空港線が乗り入れる「りんくうタウン駅」。徒歩約6分のりんくうタウン内にあります。

りんくうタウン駅は、関西空港駅からJR関西空港線で約6分。天王寺駅からJR阪和線で約44分、なんば駅から南海本線で約40分、大阪駅JR高速バスターミナルから「白浜エクスプレス大阪号」で約70分と大阪各所から訪れやすく、神戸・京都・奈良・和歌山方面からもアクセスしやすい立地です。

期間中は南海電鉄でおトクにアクセス！

南海電鉄を利用しておトクにショッピングができるきっぷ

「りんくうプレミアム・アウトレット」へのアクセスには、南海電鉄が11月1日(土)〜30日(日)まで発売の「りんくうプレミアム・アウトレット25周年記念ノベルティ付き特別きっぷ」が便利。割引往復乗車券とお買い物券1,000円分、記念ノベルティがセットになっています。

最大80％OFFの「25th Anniversary Sale」

「25th Anniversary Sale」は10日間開催

四半世紀の感謝を込めて、11月7日(金)〜16日(日)の期間、約150店舗が参加する「25th Anniversary Sale」が開催されます。 なんと最大80％OFFになるほか、25周年にちなんだ「2,500円」や「25,000円」のお得な価格の商品、25％OFFの商品、さらに数量限定の記念セットや25周年限定アイテムも登場します。 秋冬に活躍するアウターやニット、アウトドアグッズなどが、お値打ち価格で手に入るチャンスです。

空くじなし！「25th Anniversary大抽選会」

三菱地所グループCARDの提示でプラス1回抽選が可能

セール期間中、お買い物30,000円（税込・合算可）以上のレシートで1回参加できる「25th Anniversary大抽選会」を実施。周辺ホテルのスイートルームペア宿泊券や人気ブランドのアウトドアグッズなど、豪華賞品が空くじなしで当たります。

11月のりんくうは毎日がフェス!? イベント目白押し！

25周年のりんくうプレミアム・アウトレットは、セールだけでは終わりません。11月は「One and Only」をテーマに、スペシャルイベントが目白押しです。

11月1日(土)「大阪芸術花火2025」

過去最大スケールで開催する「大阪芸術花火2025」

11月1日には、音楽と花火がシンクロする「大阪芸術花火2025」が開催されます。「モントリオール国際花火競技大会」に日本代表として出場した「GREAT SKY ART」がプロデュースする花火を、海に沈みゆく美しい夕日とともに観賞できます。

11月3日(月・祝)「FANTASTICSラジオ公開収録」

EXILE TRIBEの次世代を担うダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICS

11月3日には「FANTASTICS」の世界・瀬口黎弥・中島颯太が登場するFM大阪「FANTASTIC RADIO」の公開収録を実施。イベント参加者からの質問に答えるトークパートなどを目の前で体感できます。（観覧応募は締め切り）

11月7日(金)〜「ドラゴンクエスト」コラボイベント

「JOIN THE QUEST!」場内装色イメージ

11月7日から2026年2月23日まで「ドラゴンクエスト」とのコラボイベント「JOIN THE QUEST!」を実施。モンスターで装飾されたクリスマスツリーや巨大スライム「ロトのつるぎ」のオブジェに加え、りんくう限定で「キラーパンサー」や「ゴーレム」なども登場します。

11月22日(土)〜24日(月・祝)

当日先着順で参加が可能

11月22日からの3連休には、25周年のラストを飾るイベントとして、スライムの巨大な花絵を利用者で作り上げる「りんくうインフィオラータ」も開催。スライムをモチーフにした直径4メートルのインフィオラータ（花絵）などを、自ら花びらを敷き詰めて完成させる、参加型アート体験企画となっています。

1ヶ月間を通して開催のプレゼント企画やグルメ情報も！

オリジナルステッカーイメージ

11月1日(土)〜30日(日)の期間中、「最大のチャールストンダンスレッスン（Largest Charleston dance lesson）」がギネス世界記録を達成したことを記念し、インフォメーションセンターで合言葉「チャールストンダンス」を伝えると、25周年記念オリジナルステッカーがもれなくプレゼントされます。

食事からスイーツ、ドリンクまでバラエティ豊かな限定グルメが揃っています

「25周年限定グルメフェア」も開催。「25％増量」メニューや他では食べることのできない限定メニューなど、20種類以上が登場。7月にリニューアルした新フードコート「りんくうフードパーク」でも周年グルメを楽しめます。

開業25周年を迎え、最大80%OFFのセールから豪華イベントまで、まさに“One and Only”な体験が目白押しのりんくうプレミアム・アウトレット。ショッピングも、エンタメも、グルメも全部楽しみたい人は、この機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。

