ビニシウスとアロンソ監督の対立にスペイン紙「火種から本格的な危機へ」クラブは指揮官を全面的に支持か
バルセロナとのエル・クラシコ後、レアル・マドリーのFWビニシウス・ジュニオールとシャビ・アロンソ監督の関係が深刻化している。スペイン『アス』が伝えた。
ビニシウスは26日のラ・リーガ第10節バルセロナ戦(○2-1)でスタメン出場。後半27分に交代を告げられると、「俺か? 俺か? 監督、俺か?」と信じられない様子で叫び、「いつも俺だ! もうこのチームはうんざりだ。俺は出ていく」と言い捨ててトンネルの中に消えた。
報道によると、クラブ側はアロンソ監督の判断を全面的に支持し、ビニシウスの振る舞いを重大な規律違反と見なしているという。
ビニシウスとしては指揮官が自分を正当に評価していないと感じており、出場機会や戦術面への不満を募らせていた。
今季は公式戦出場13試合のうち、フル出場はわずか3試合。これまでの鬱積した不満が、エル・クラシコで一気に噴き出した形だ。
同紙は「火種として始まったものが本格的な危機へと発展した。シャビ・アロンソとビニシウス・ジュニオールの関係は沸点に達している。エル・クラシコの翌日になっても、レアル・マドリー内部の雰囲気は張り詰め、爆発しかねない状態にある」とレポート。両者の対立がクラブ全体に不穏な空気をもたらしている。
