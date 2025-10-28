ニコンZfに「フィルムグレイン」など機能追加ファームウェア モニター自動切り換えやフォーカスピーキングもブラッシュアップ
株式会社ニコンは10月28日（火）、ミラーレスカメラ「Zf」の最新ファームウェアを公開した。更新することで「フィルムグレイン」設定が追加される。
バージョン番号は3.00。
写真フィルムの粒状感を思わせる「フィルムグレイン」を画像に付加できるようになった。静止画と動画の両方に適用が可能。
また、「セットアップメニュー」に「モニター表示の自動切り換え」が追加された。「する（モニター収納時のみ）」を選択すると、バリアングルモニターを閉じた状態でのみ、アイセンサーによるEVF←→背面モニターの表示切り替えが行われるようになる。つまりバリアングルモニターを開いているときは、ストラップなどにアイセンサーが反応して勝手に表示が切り替わらなくなる。
その他の大きなアップデートとしては、「フォーカスピーキング」に「拡大表示のみ」という設定が追加された。ライブビューの拡大時にのみピーキング（輪郭強調）が現れるようになるもので、従来の常時ピーキングされる方式と違い、構図を決める段階でピーキングに煩わされることがなくなりそうだ。
動画関連では、ライブビュー時に9:16のガイドラインが表示可能になった。いわゆる「縦動画」への対応とみられる。記録される動画は横位置のままだが、縦動画にする際のイメージがつかみやすくなる。なお、今回のアップデートから縦位置での動画記録時に、縦位置情報が付加できるようになった。
Zfは、ニコンZマウント採用のミラーレスカメラ。往年のフィルムマニュアル一眼レフカメラを思わせる外観に、有効2,450万画素の35mmフルサイズセンサーを搭載。シャッターススピードダイヤルなども装備し、マニュアルでの操作感にこだわっている。発売は2023年10月。2025年9月にシルバーモデルが追加された。
静止画撮影関連[フィルムグレイン設定]を追加しました。
フィルムで撮影したような粒状感を付加した画像を撮影することができます。 [ハイスピードフレームキャプチャー+]にレリーズモード[C15]を追加しました。
動画撮影関連[フィルムグレイン設定]を追加しました。
フィルムで撮影したような粒状感を付加した動画を撮影することができます。 [ハイレゾズーム]を[ON]に設定している場合、カメラが被写体を検出すると撮影画面に被写体検出枠が表示されるようになりました。
再生関連 [縦横位置情報の記録]に[静止画]と[動画]をそれぞれ個別に設定できるようにしました。 動画撮影やタイムラプス動画撮影時にも縦横位置情報を記録できるようになりました。
操作関連[カスタムメニュー]> a13[絞り開放Lv]を追加しました。 [カスタムメニュー]> a15[フォーカスリミッター設定]を追加しました。 [カスタムメニュー]> c2[セルフタイマー]の[連続撮影間隔]に[最短]を追加しました。 以下の[カスタムメニュー]に割り当てられる機能を追加しました。
- f2[カスタムボタンの機能(撮影)]
- g2[カスタムボタンの機能] [カスタムメニュー]> g2[カスタムボタンの機能]>[コマンドダイヤル]>[露出設定]にて、撮影モードM 時の詳細設定で露出補正と ISO 感度の割り当てができるようになりました。 [セットアップメニュー]に[モニター表示の自動切り換え]を追加しました。 [セットアップメニュー]の[電子音]のメニュー構成を変更しました。これにより、[ハイスピードフレームキャプチャー+]撮影やピクセルシフト撮影時に電子シャッター音を鳴らせるようになりました。また、電子シャッター音の音量調整もできるようになりました。
表示関連[カスタムメニュー]> a12[フォーカスピーキング]に[拡大時のみ表示]を追加しました。 [カスタムメニュー]> d16[ガイドラインの種類]に 4:3 を追加しました。 [カスタムメニュー]> g14[ガイドラインの種類]に 9:16 を追加しました。
ネットワーク関連[ネットワークメニュー]>[USB]に[USBストリーミング(UVC/UAC)]を追加しました。 Nikon Imaging Cloud 関連のメッセージや初期設定を変更しました。 Nikon Imaging Cloud からピクチャーコントロールを登録する方法に機能を追加しました。 スマートフォンとの無線接続方法として[Wi-Fi 接続(ステーションモード)]を追加しました。
その他セルフタイマーに設定している場合でも[ピクセルシフト撮影]を設定できるようになりました。 対応 Bluetooth リモコンのレリーズ操作でプリキャプチャー撮影が可能になりました。 動画撮影時のシャッタースピード優先モードで、絞り値の制限を無くしました。 [カスタムメニュー]> g13[ビューアシスト]を[ON]にした際の階調特性を変更しました。 動画の撮影中に i メニューからヘッドホンの音量を変更できるようになりました。 音声メモを録音するときに外部マイクを接続していると、その外部マイクを使用して録音できるようになりました。 外部モニターなどの HDMI 機器と接続したとき、動画の撮影終了時に映像出力が途切れない仕様に変更しました。 以下の不具合を修正しました。
- 画像モニターを閉じた状態で 1 コマ撮影を繰り返すと、まれに「シャッターが閉じています。撮影を開始するにはシャッターボタンを押してください。」というメッセージが表示される。
- レンズ情報手動設定の[レンズNo.]の 18 または 19 に設定した[開放絞り値]が撮影時に正常に反映されない。
Nikon