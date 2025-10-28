株式会社ニコンは10月28日（火）、ミラーレスカメラ「Zf」の最新ファームウェアを公開した。更新することで「フィルムグレイン」設定が追加される。

バージョン番号は3.00。

写真フィルムの粒状感を思わせる「フィルムグレイン」を画像に付加できるようになった。静止画と動画の両方に適用が可能。

また、「セットアップメニュー」に「モニター表示の自動切り換え」が追加された。「する（モニター収納時のみ）」を選択すると、バリアングルモニターを閉じた状態でのみ、アイセンサーによるEVF←→背面モニターの表示切り替えが行われるようになる。つまりバリアングルモニターを開いているときは、ストラップなどにアイセンサーが反応して勝手に表示が切り替わらなくなる。

その他の大きなアップデートとしては、「フォーカスピーキング」に「拡大表示のみ」という設定が追加された。ライブビューの拡大時にのみピーキング（輪郭強調）が現れるようになるもので、従来の常時ピーキングされる方式と違い、構図を決める段階でピーキングに煩わされることがなくなりそうだ。

動画関連では、ライブビュー時に9:16のガイドラインが表示可能になった。いわゆる「縦動画」への対応とみられる。記録される動画は横位置のままだが、縦動画にする際のイメージがつかみやすくなる。なお、今回のアップデートから縦位置での動画記録時に、縦位置情報が付加できるようになった。

Zfは、ニコンZマウント採用のミラーレスカメラ。往年のフィルムマニュアル一眼レフカメラを思わせる外観に、有効2,450万画素の35mmフルサイズセンサーを搭載。シャッターススピードダイヤルなども装備し、マニュアルでの操作感にこだわっている。発売は2023年10月。2025年9月にシルバーモデルが追加された。