BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が、ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）の人形を手に『ファーストライド』VIP試写会に登場。チャウヌから聞いた撮影エピソードを明かし、大きな注目を集めている。

■BTSジョングク、親友・チャウヌ人形をお姫様抱っこする場面も

JUNG KOOKとチャウヌは同じ1997年生まれ。ファンの間では、“クチルズ（97s）”としてプライベートでも親交が深い間柄と知られており、ふたりでJUNG KOOKソロ曲「Seven （feat. Latto）」のダンス動画を投稿したこともある。

JUNG KOOKは、親友チャウヌが出演する映画『ファーストライド』の試写会に登場。柔らかな雰囲気を引き立てるゆるふわウェーブの黒髪に、ブラックのジャケット＆パンツスタイルを披露した。フォトウォールでは、チャウヌが劇中で演じたヨンミンの等身大（？）人形を抱いてポーズを取る姿を見せ、ファンをほっこりさせた。

JUNG KOOKは、チャウヌから聞いたという撮影エピソードを紹介。「撮影をしながら、僕たちがまだ若かったとき、20代前半の頃にたくさん遊んだことを思い出しながら撮ったそうです」と語り、「僕もそんな気持ちを思い出しながら観たいと思います」と温かくコメントした。

また、司会者から現在兵役中のチャウヌへメッセージを求められると、「健康に気をつけて、しっかり服務をこなして満期除隊してもらえたらいいです。ファイティン」と、変わらぬ友情を感じさせるエールを送った。

試写会後、JUNG KOOKは自身のストーリーズに「試写会いってきましたよ」とコメントを添え、暗がりで手を振る動画を公開した。

また、『KOREA Dispatch』SNSや、『eyesmagazine』のInstagramには、人形を抱きながら笑顔を見せるJUNG KOOKの動画がアップされている。

SNSには、「久々に姿が見られて嬉しい！」「こられない親友の代わりに駆けつけたんだね」「チャウヌの撮影エピソードが尊い」「ヨンミン人形の手を振ってる笑顔がかわいい笑」「チャウヌも見たかな？喜んでるね」など大きな反響が寄せられている。

■BLACKPINKジスも華やかに出席

なお、同試写会にはBLACKPINKのJISOO（ジス）も登場。華やかな存在感でフォトウォールを彩り、会場を一層盛り上げた。

