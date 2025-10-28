日鋳造、今期経常を63％下方修正、配当も10円減額

日本鋳造 <5609> [東証Ｓ] が10月28日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)は2億5700万円の黒字(前年同期連結は4200万円の赤字)に浮上して着地した。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の6億円→2億2000万円に63.3％下方修正した。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益(非連結)は3700万円の赤字(前年同期連結は4億2900万円の黒字)に転落する計算になる。



業績悪化に伴い、期末一括配当を従来計画の30円→20円(前期は30円)に大幅減額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常損益(非連結)は2億4000万円の黒字(前年同期連結は3400万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.9％→1.6％に改善した。



※今期から非連結決算に移行。



株探ニュース

