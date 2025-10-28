ETF売買動向＝28日大引け、全銘柄の合計売買代金3334億円 ETF売買動向＝28日大引け、全銘柄の合計売買代金3334億円

28日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比26.9％減の3334億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同35.6％減の2366億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩジャパン <1653> 、グローバルＸ 革新的優良企業 <178A> 、グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ <2244> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <2845> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシア <1560> など77銘柄が新高値。上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が5.40％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は9.04％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は7.08％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は5.79％安、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> は5.42％安、ＮＥＸＴ 機械 <1624> は4.99％安と大幅に下落した。



日経平均株価が293円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1635億4100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1938億9100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が154億4700万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が151億600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が114億9200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が97億9300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が88億6200万円の売買代金となった。



株探ニュース

