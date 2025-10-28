元衆院議員の金子恵美（47）が28日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、トランプ米大統領の来日と高市早苗首相の立ち回りについて語った。

トランプ氏は27日に来日。この日の日米首脳会談では、トランプ氏と親交が深かった安倍晋三首相の話にもなった。金子氏は「首脳会談冒頭、安倍さんの話、思い出話から入って、和やかで温かい雰囲気に包まれたなと思います。高市さんってとても毅然とした対応をされて、堂々として、トランプさんが好きなリーダーって強いリーダーだと思うので、堂々とし、目力もしっかりあった、表情も良かったので、いい意味で受け入れられていると思う」と、2人の良好な関係性について印象を語った。

会談は少し遅れてスタート。高市氏が「トランプ大統領の部屋で野球を見ていた」と、ワールドシリーズの話題を持ち出す場面もあった。金子氏は「今日もこれだけいい試合をしていると、夕食会でずっと、たぶん話題持ちきりになると思います」と予想。「ああいう話を持って来るのも、安倍さんもそういうウイットに富んだことをおっしゃるので、凄くいい形で安倍・トランプ外交を引き継いでいるなと思った瞬間だった」と述べた。

高市、トランプ両氏は会談後、ともに大統領専用ヘリなどで横須賀の米軍基地へ。金子氏は「親密な、こうして行動をともにしているということを対外的に見せることも、とても意義があると思います」とこの行動を評した。