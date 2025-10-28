TBS NEWS DIG Powered by JNN

俳優の瀬戸朝香さんが28日、自身のインスタグラムを更新。久米島を訪問し、やんちゃな食べっぷりで生牡蠣を堪能したことを動画で報告しました。

【写真を見る】【 瀬戸朝香 】　プライベートで久米島訪問　大きな生牡蠣に　「美味すぎーーーーっ♡　感謝です」「最高の時間」



瀬戸さんは「久米島っ　今まではプライベートで訪れていたからお仕事で行くのは初めてだったの」と書き出し

 



つづけて、「お仕事終わりで　久米島の知人に会ったり海遊びしたり　おいし物食べたりもできて最高の時間過ごさせてもらいました」と、人・景色・グルメを存分に楽しんだことを報告しました。

 



瀬戸さんは「島の人達の温かさ　以前旅行で訪れた時に知り合ったみんなが『お帰りっ』と言ってくれるのが　たまらなく嬉しい」と、まるで帰郷したかのような人々との触れ合いも楽しめた様子でした。

 



 



そして、「生牡蠣　またまたいただきました　美味すぎーーーーっ♡　感謝です」と、動画では「大きすぎて、美味しすぎる！」と、大ぶりな生牡蠣を一口でペロリと平らげ、続けざまにもう一つも一口でパクリと頬張り、満面の笑みでカメラにサムズアップし大満足の様子でした。

 



 



そんな瀬戸さんは「また行きたいよぉ〜　ぼーっと　海眺めたい…」と再訪への思いを寄せていました。

 



この投稿にフォロワーからは「おっき〜牡蠣」「朝香ちゃんの食べてる所も素敵だよね〜」「すっごい美味しそうだし食べる姿がほんとまた可愛いすぎる〜」などのコメントが寄せられていました。

【担当：芸能情報ステーション】