クマによる人への被害が相次いでいることを受け、秋田県知事が小泉防衛大臣に対し、クマ被害に対する支援のための自衛隊派遣を要請しました。

秋田県 鈴木健太 知事

「全ての県民の皆さんが日常生活に大きな支障をきたしているというまさに異常事態であります。防衛省・自衛隊の力を借りなければ国民の命が守れないという状況に今なっております」

小泉防衛大臣

「国民の命と暮らしを守りぬくことを任務とする防衛省・自衛隊としても、与えられた能力と権限を最大限に生かし、秋田県と協力して早急に対応策を練り、安全と安心を取り戻すべく対処してまいりたいと考えております」

小泉大臣はきょう午前、防衛省内で秋田県の鈴木知事と面会し、県内のクマ被害に対する支援要請を受け取りました。

鈴木知事によりますと、県側は防衛省に対して、▼クマを捕獲するための罠の設置や、▼捕獲・駆除したクマの輸送や解体補助、▼周辺の安全確保などの武器使用を伴わない業務支援を求めたということです。

防衛省は県側と具体的な支援内容の調整を始めるということです。

秋田県 鈴木健太 知事

「自衛官ご自身の安全確保というものについてもぜひご留意をいただきたいというお願いは防衛省の方にしてまいりました。手伝っていただいている以上、全くその自衛官の方に被害が及ぶようなことがあってはならないと思います」

鈴木知事は小泉大臣との面会後に記者団の取材に応じ、「極めて例外的な対応を今回求めている」としたうえで「自衛隊の派遣に前向きなご回答をいただいた」と明らかにしました。

小泉大臣は面会に先立ち行われた会見で、「国民の命と暮らしが脅かされている状況で迅速にできることから始める」と派遣に前向きな考えを見せています。