南明奈、夫・濱口優＆3歳息子の公園ショット披露「大きくなった」「ほっこり」と反響
【モデルプレス＝2025/10/28】タレントの南明奈が10月27日、自身のInstagramを更新。お気に入りの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳美女タレント「最近のお気に入り写真」芸人夫＆3歳息子の姿
南は「最近のお気に入り写真」として夫でお笑いコンビ・よゐこの濱口優と3歳の息子の親子写真を投稿。ブランコに乗った2人の後ろ姿を撮影した穏やかな雰囲気の2ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「心がほっこりする」「幸せオーラ出てる」「可愛すぎる親子」「幸せに包まれてる」「息子さん3歳なんですね、大きくなった」といったコメントが寄せられている。
南は、2018年5月に濱口と結婚。2022年7月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳美女タレント「最近のお気に入り写真」芸人夫＆3歳息子の姿
◆南明奈、濱口優＆息子のほのぼの2ショット披露
南は「最近のお気に入り写真」として夫でお笑いコンビ・よゐこの濱口優と3歳の息子の親子写真を投稿。ブランコに乗った2人の後ろ姿を撮影した穏やかな雰囲気の2ショットを披露した。
◆南明奈の投稿に「幸せオーラ出てる」と反響
この投稿に、ファンからは「心がほっこりする」「幸せオーラ出てる」「可愛すぎる親子」「幸せに包まれてる」「息子さん3歳なんですね、大きくなった」といったコメントが寄せられている。
南は、2018年5月に濱口と結婚。2022年7月に第1子が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】