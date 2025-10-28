日テレ岩田絵里奈アナ、ヘアカラーチェンジに反響「雰囲気変わる」「可愛すぎ」
【モデルプレス＝2025/10/28】日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが10月28日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーでのショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳日テレ美人アナ「色っぽい」印象ガラリの新ヘア
岩田は「微々たる変化、髪が明るくなりました」と綴り、夜景をバックに笑顔で頬杖をつくショットを投稿。以前よりふんわりと明るい色味のヘアカラーを披露している。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「いい感じ」「可愛すぎる」「雰囲気変わる」「柔らかい感じ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
