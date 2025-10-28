原日出子「お疲れの私のために」娘が作ってくれた料理公開「お母さん譲りの料理上手」「素敵な関係」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】女優の原日出子が10月27日、自身のInstagramを更新。娘の手料理を公開した。
【写真】65歳女優「愛情たっぷり」娘が作った手料理公開
原は「今夜は お疲れの私のために 娘ちゃんが 美味しいご飯を作ってくれました」と記し、娘お手製のゴーヤチャンプル、ガパオライス、タコと胡瓜のマリネを紹介。「ぜーんぶ美味しかった ありがとう〜」と感謝を綴った。
この投稿に、ファンからは「素敵な関係」「美味しそう」「お母さん譲りの料理上手」「愛情たっぷり」「優しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
