【モデルプレス＝2025/10/28】女優の原日出子が10月27日、自身のInstagramを更新。娘の手料理を公開した。

◆原日出子、娘の手料理公開


原は「今夜は お疲れの私のために 娘ちゃんが 美味しいご飯を作ってくれました」と記し、娘お手製のゴーヤチャンプル、ガパオライス、タコと胡瓜のマリネを紹介。「ぜーんぶ美味しかった ありがとう〜」と感謝を綴った。

◆原日出子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「素敵な関係」「美味しそう」「お母さん譲りの料理上手」「愛情たっぷり」「優しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

