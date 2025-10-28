藤井夏恋、ワンピ姿で美背中大胆見せ「女神様みたい」「最高に美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/28】モデルの藤井夏恋が10月27日、自身のInstagramを更新。背中部分が大きく開いたデザインのワンピース姿を公開した。
藤井は「しあわせ時間」と記し、波打ち際で撮影された後ろ姿のショットを投稿。背中の部分が大胆に開いた白のワンピースを着用し、美しい背中を披露した。また、ビーチで貝殻を探す様子や水際に佇む写真なども公開していた。
この投稿に、ファンからは「女神様みたい」「めちゃくちゃセクシー」「色気が半端ない」「最高に美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
