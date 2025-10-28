巨人に育成１位で指名されたＢＣ神奈川・冨重英二郎投手が２８日、神奈川・藤沢市の球団事務所で織田淳哉アマスカウトチーフ、木村龍治スカウト、青木高広スカウトから指名あいさつを受けた。

ＢＣ神奈川から初のＮＰＢ入り。「サポートしてくださったスポンサーの方々がいなかったら今の自分はない。感謝の気持ちを忘れずに。最大限の恩返しは結果を残すことだと思っています」と気を引き締めた。

ＢＣ神奈川では選手兼任コーチとして元巨人の高木勇人投手が所属。「本当に高木さんはフランクな方。技術というより、場面場面の対処法であったり、いろいろプロで学んできたことを自分に還元してくださった。それがあっての今。誰に対しても分け隔てなく接してくれるので、この１年間とても野球がしやすかった」と感謝を述べた。

訪問したスカウト陣からはキレのある変化球と直球の質、そして高い身体能力を評価された。足の速さには自信があり「瞬発力があるので、その分球速もまだまだ伸びていっています」と今季記録した最速１５１キロの直球の伸びしろもある。「まずは支配下に上がって、巨人の戦力になれるように。そこから与えられた役割をしっかりこなして、いつかローテーションを回れるような投手になりたい」と意気込んだ。