◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、１勝１敗で迎えたワールドシリーズ第３戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、延長１７回の９打席目は勝負されたが４球連続ボールの四球だった。

ブルージェイズの先発はマックス・シャーザー投手（４１）。サイ・・ヤング（ＣＹ）賞３度で、通算２２１勝のレジェンド右腕だ。サイ・ヤング賞３度の投手とＭＶＰ３度の打者がワールドシリーズで対戦するのは、０９年のペドロ・マルティネス（フィリーズ）とアレックス・ロドリゲス（ヤンキース）以来２度目となった。

１回表先頭の１打席目は、１ストライクから２球目の７９・２マイル（約１２７・５キロ）のカーブをはじき返し、右翼線へ打球速度１１３・８マイル（約１８３・１キロ）のエンタイトル二塁打で出塁。６試合連続安打マークしたが、先取点にはつながらなかった。

ドジャースは２回にＴ・ヘルナンデスのソロで１点を先取。１―０と１点をリードした３回１死走者なしの２打席目に、大谷は１ボール、２ストライクから６球目の内角９５・１マイル（約１５３・０キロ）の直球を振り抜くと、打球速度１０１・５マイル（約１６３・３キロ）、打球角度３２度で右翼のブルージェイズブルペンへ飛び込んでいった。飛距離は３８９フィート（約１１９メートル）だった。２試合ぶりの本塁打は、ポストシーズン１３試合目で７号。ポストシーズン通算本塁打は２年で１０本となり、松井秀喜氏の持つ日本人記録に並んだ。

だがその後、４回にカークの逆転３ランなどで４点を奪われて試合をひっくりかえされた。それでも２点を追う５回１死一塁の３打席目に、２番手左腕のフルーハティから左中間へ適時二塁打を放って１点差に迫ると、フリーマンの右前適時打で同点となるホームを踏んだ。７回表には２死走者なしでロブレスキからトライネンにスイッチしたのが裏目に出てゲレロ、ビシェットに連打を浴びて勝ち越された。

それでも取り返すのが大谷。７回１死走者なしの４打席目には、救援右腕のドミンゲスの初球の直球を捉えて左中間席へこの日２発目の同点ソロ。１試合４長打はワールドシリーズタイ記録で、ポストシーズン１シーズン８発は史上２位タイで球団記録に並んだ。通算１１発目は日本人単独トップにも躍り出た。

同点の９回１死走者なしでは申告敬遠。二盗を試みたが失敗した。同点の１１回２死走者なしでも敬遠。ベッツの左前安打で二塁に進むと、表情を少しゆがめてロバーツ監督と中島トレーナーが二塁に向かい、右脚を伸ばすようなしぐさを見せたが、中堅方向にダッシュをして状態を確認。続くフリーマンの左飛では本塁まで軽快に走っていた。１３回２死三塁の７打席目も申告敬遠で、ポストシーズン史上最多となる１試合７出塁となった。１５回１死走者なしでも申告敬遠だった。

フィリーズとの地区シリーズ４試合で１８打数１安打の打率５分６厘と苦しんだ大谷だったが、ナ・リーグ優勝決定シリーズのブルワーズ戦からは調子を上げ、同シリーズの第４戦では圧巻の１試合３本塁打でシリーズＭＶＰにも輝いた。ワールドシリーズでも第１戦で本塁打を放ち、第２戦でもダメ押し点につながる右前安打。自身の状態については「状態的には少しずつ上がってきているかなと思う」と手応えを口にしていた。

あす２８日（同２９日）に本拠地で行われる第４戦では先発登板が予定されている。試合前にはキャッチボールで調整した。