最近、Netflixアニメーション『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』の人気により、Kフードへの関心も高まっている。韓国各地で開かれるキンパ（キムパプ、韓国式のり巻き）祭りやトッポッキ祭りに、例年より多くの外国人観光客が集まっているのも、Kフードの高まった地位のおかげだ。

慶尚北道（キョンサンプクト）は、27日から11月1日まで開かれる「2025年慶州アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議」期間中、慶州エキスポ大公園内のAPEC経済展示場で、地域農産食品の国際的PRと輸出基盤の拡大を目的に「慶北（キョンプク）Kフード広報館」を運営する。

「過去と現在をつなぐ慶北Kフード」をテーマとした広報館は、伝統酒、輸出農産食品、生鮮農産物、加工食品の4つのゾーンで構成される。

伝統酒ゾーンでは、安東（アンドン）焼酎をはじめとする蒸留酒、清酒、にごり酒、ワインなどを披露し、慶北の酒文化の品格と韓国伝統酒の存在感を広くアピールする計画だ。ここでは伝統酒の試飲やペアリング実演を通じて文化体験もできる。輸出農産食品ゾーンは、冷凍キンパ、ラーメン、トッポッキなど、韓流ブームをけん引するKフードを中心に構成されている。

生鮮農産物ゾーンでは、ブドウ、リンゴ、マクワウリなど慶北を代表するプレミアム果物を産地直送で展示し、地域農産物の品質をアピールする。加工食品ゾーンでは、米加工品、味噌・醤油類、高麗人参製品など慶北産の原料を使った多様な加工食品を通じて、慶北農産食品の風味と技術力を紹介する。これらはKフードの多様化を先導する代表的な加工食品群だ。

来場者は会場で試飲・試食を楽しむことができ、韓国語と英語の案内文および常時上映される広報映像を通じて、製品の特徴やブランドストーリーをより深く体験できる。

特に、国家無形文化財保持者や「食品名人（韓国農林畜産食品部が指定する伝統食品の名匠）」を招き、伝統食文化の実演や体験を通して、来場者が慶北の味と伝統を直接感じられるようにする予定だ。

ソウル芸術の殿堂で開かれるAPEC 2025 KOREA「クロスカルチャーフェスティバル」でも、慶北農産食品を中心としたKフード広報館を設け、試食・試飲や輸出商談などを実施する。

慶尚北道は、Kフード広報館を29日から31日までの3日間、APEC加盟21カ国の主要企業CEOや政府高官など、会議出席者を対象に運営する方針だ。

「Kフードと伝統飲料・酒類の出会い」をテーマに、午後2時と4時の1日2回運営され、韓国の伝統衣装「スラガン（宮中）」スタイルの衣装を着た進行スタッフが、宮廷の美と品格を生かした試食サービスを提供する。

試食プログラムでは、実際に海外へ輸出されている代表品目を中心に、「Kストリートフード」（トッポッキ、ラーメン、シッケ）、「伝統の味」（チャプチェ、ビビンナムル、プガク、韓方茶、マッコリ、果実焼酎）、「グローバル軽食」（キンパ、キムチ、オミジャ茶）などが紹介される予定だ。

また、外国人来場者を対象にKフード人気投票やインタビューなど体験型プログラムを運営し、韓国料理に対する関心と広報効果を高める。

イベント期間中には、株式会社慶北通商が主催する海外バイヤー常設輸出相談も同時に行い、APEC加盟国間の貿易交流を促進し、慶北農産食品の国際的な認知度向上を目指す。

慶尚北道の李竽雨（イ・チョルウ）知事は「今回のAPEC首脳会議は、慶北農産食品が世界市場へ飛躍する決定的な契機になる」と述べ、「地域農業の付加価値を高め、慶北が世界市場をリードするKフードの中心地として位置づけられるよう努力する」と話した。