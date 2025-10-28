4人組ロックバンド「Lighter190E（ライターイチキューゼロイー）」の公式サイトが28日までに更新され、ボーカルのいとうりなが希少がんである「DFSP（隆起性皮膚線維肉腫）」と診断され、手術のため入院することを発表した。

公式サイトを通じ「いつもLighter190Eを応援いただき誠にありがとうございます。この度はVo.いとうりなが9月に胸元の腫瘍を摘出し、病理検査の結果「DFSP(隆起性皮膚線維肉腫)」という希少がんであることがわかりました」と報告。

「医師によると幸い命に関わるものではないとの事ですが、今後の再発や転移を防ぐ為にも切除した箇所をもう少し広く・深く再手術をする必要があり、12月中旬より皮膚移植を含めた手術と1週間程度の入院をする事が決まりました」と伝えた。

出演予定の11月、12月のライブおよびイベントについては参加する意向とし「今後のライブ活動やYouTube生配信等の活動におきましてはいとうの体調や精神面との兼ね合いを見ながら継続して参ります」と説明した。

いとうは人気ゲーム「スプラトゥーン」シリーズに登場するキャラクターユニット「テンタクルズ」のヒメ役としても知られている。