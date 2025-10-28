″範馬刃牙並″の肉体美！ブラマジ田中、肉体美に称賛の嵐「寒さに負けずガッツリ鍛えよう！」
筋トレインフルエンサーのブラマジ田中がXを更新し、「寒くなってきたから体調崩さないように気をつけようね 今日もおつトレィ！」とコメント。8月1日の「SPORTEC CUP2025」でパーフェクトスコアを記録した肉体美の近影を公開した。
この投稿には、ブラマジ田中の肉体美を称賛する多くの声が寄せられ、「脚がパンフしてる感じが」「でかい！モモ肉がでかい！」「範馬刃牙くらい、仕上がってますね！」といったコメントが寄せられた。また、「寒くなってきた時こそガッツリ鍛えて寒さを味方にしたいですね！」のような声もあり、ブラマジ田中への筋トレに対する意気込みが伺える。
この投稿には、ブラマジ田中の肉体美を称賛する多くの声が寄せられ、「脚がパンフしてる感じが」「でかい！モモ肉がでかい！」「範馬刃牙くらい、仕上がってますね！」といったコメントが寄せられた。また、「寒くなってきた時こそガッツリ鍛えて寒さを味方にしたいですね！」のような声もあり、ブラマジ田中への筋トレに対する意気込みが伺える。
寒くなってきたから体調崩さないように気をつけようね😌— ブラマジ田中 (@duel_stand_by_) October 23, 2025
今日もおつトレィ！ pic.twitter.com/nqcR6uTXaM